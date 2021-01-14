وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من ظهور قرصنة جديدة عند دخول المواقع الاباحية

باب نات - تحذر الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من موجة جديدة من النوع "Spam Extorsion / Sextortion" التي تتكون من تلقي رسالة بريد إلكتروني من أحد القراصنة تشير إلى أنه تم اختراق هاتف ضحيته ، وأنه قام بالتحكم به عن بُعد وتصوير ضحيته بالفيديو عبر كاميرا الهاتف عند الدخول إلى المواقع الإباحية.
بعد استقبال الرسائل غير المرغوب فيها ، يطلب القرصان من ضحيته دفع مبلغ من المال (فدية) حتى لا يبث بياناته التي تم اختراقها وكذلك مقاطع الفيديو التي تم تصويرها على شبكات التواصل الإجتماعي.
وتنصحك الوكالة باليقظة واتباع التدابير الوقائية التالية:
1 - رفض أي طلب للقيام بعمل غير أخلاقي على الإنترنت.
2 - قم بتعطيل كاميرا الهاتف الخاصة بك أو أي كاميرا أخرى متصلة بالإنترنت عندما لا تحتاج إليها.
3- لا ترد على رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي تطلب معلوماتك الشخصية: رقم CIN أو رقم جواز السفر أو الهوية المصرفية أو كلمات المرور.
4 - لا تدفع الفدية.
5 - لا تقم بحفظ معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية في متصفحات الويب.
6 - تحديث متصفحات الويب الخاص بك مع أحدث الإصدارات.
7- قم بتثبيت ملحقات "Netcraft" و "adblockplus" في متصفح الويب الخاص بك لمعرفة مدى موثوقية المواقع التي تمت زيارتها وحظر الإعلانات المشكوك فيها.
8 - استخدم حساب مستخدم له امتيازات محدودة للاتصال بالإنترنت.
9- تحقق من صحة المرسلين قبل قراءة كل رسالة مستلمة عن طريق البريد الإلكتروني أو تم نشرها على جدار Facebook / Twitter / Instagram وفي حالة الشك ، لا تستجيب ، لا تنقر على رابط النص التشعبي أو الصور فيه واحذفها على الفور.
و تبقى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من التوضيحات والمعطيات.
بعد استقبال الرسائل غير المرغوب فيها ، يطلب القرصان من ضحيته دفع مبلغ من المال (فدية) حتى لا يبث بياناته التي تم اختراقها وكذلك مقاطع الفيديو التي تم تصويرها على شبكات التواصل الإجتماعي.
وتنصحك الوكالة باليقظة واتباع التدابير الوقائية التالية:
1 - رفض أي طلب للقيام بعمل غير أخلاقي على الإنترنت.
2 - قم بتعطيل كاميرا الهاتف الخاصة بك أو أي كاميرا أخرى متصلة بالإنترنت عندما لا تحتاج إليها.
3- لا ترد على رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي تطلب معلوماتك الشخصية: رقم CIN أو رقم جواز السفر أو الهوية المصرفية أو كلمات المرور.
4 - لا تدفع الفدية.
5 - لا تقم بحفظ معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية في متصفحات الويب.
6 - تحديث متصفحات الويب الخاص بك مع أحدث الإصدارات.
7- قم بتثبيت ملحقات "Netcraft" و "adblockplus" في متصفح الويب الخاص بك لمعرفة مدى موثوقية المواقع التي تمت زيارتها وحظر الإعلانات المشكوك فيها.
8 - استخدم حساب مستخدم له امتيازات محدودة للاتصال بالإنترنت.
9- تحقق من صحة المرسلين قبل قراءة كل رسالة مستلمة عن طريق البريد الإلكتروني أو تم نشرها على جدار Facebook / Twitter / Instagram وفي حالة الشك ، لا تستجيب ، لا تنقر على رابط النص التشعبي أو الصور فيه واحذفها على الفور.
و تبقى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من التوضيحات والمعطيات.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218708