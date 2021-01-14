وكالة السلامة المعلوماتية تحذر من ظهور قرصنة جديدة عند دخول المواقع الاباحية

باب نات -

تحذر الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية من موجة جديدة من النوع "Spam Extorsion / Sextortion" التي تتكون من تلقي رسالة بريد إلكتروني من أحد القراصنة تشير إلى أنه تم اختراق هاتف ضحيته ، وأنه قام بالتحكم به عن بُعد وتصوير ضحيته بالفيديو عبر كاميرا الهاتف عند الدخول إلى المواقع الإباحية.بعد استقبال الرسائل غير المرغوب فيها ، يطلب القرصان من ضحيته دفع مبلغ من المال (فدية) حتى لا يبث بياناته التي تم اختراقها وكذلك مقاطع الفيديو التي تم تصويرها على شبكات التواصل الإجتماعي.1 - رفض أي طلب للقيام بعمل غير أخلاقي على الإنترنت.2 - قم بتعطيل كاميرا الهاتف الخاصة بك أو أي كاميرا أخرى متصلة بالإنترنت عندما لا تحتاج إليها.3- لا ترد على رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها التي تطلب معلوماتك الشخصية: رقم CIN أو رقم جواز السفر أو الهوية المصرفية أو كلمات المرور.4 - لا تدفع الفدية.5 - لا تقم بحفظ معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور والتفاصيل المصرفية في متصفحات الويب.6 - تحديث متصفحات الويب الخاص بك مع أحدث الإصدارات.7- قم بتثبيت ملحقات "Netcraft" و "adblockplus" في متصفح الويب الخاص بك لمعرفة مدى موثوقية المواقع التي تمت زيارتها وحظر الإعلانات المشكوك فيها.8 - استخدم حساب مستخدم له امتيازات محدودة للاتصال بالإنترنت.9- تحقق من صحة المرسلين قبل قراءة كل رسالة مستلمة عن طريق البريد الإلكتروني أو تم نشرها على جدار Facebook / Twitter / Instagram وفي حالة الشك ، لا تستجيب ، لا تنقر على رابط النص التشعبي أو الصور فيه واحذفها على الفور.و تبقى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من التوضيحات والمعطيات.