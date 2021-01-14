الغنوشي: نبيل القروي بريء و سيخرج من السجن معززا مكرما

أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، أنه على ثقة في براءة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.وقال الغنوشي في حوار للتلفزيون العربي اليوم الخميس 14 جانفي 2021، إن ''القضاء مستقل وسيقول كلمته، ونحن نعتقد أن نبيل القروي بريء وعموما الانسان بريء حتى تثبت إدانته''.وتابع ''نحن نحسن الظن في نبيل القروي والمسألة مسألة ضرائب وقوانين مالية.. على كل حال هي بين أيدي القضاء ونحن لنا ثقة في قضائنا وفي أنه سينصف الرجل ويخرج معززا مكرما..''.وأعرب رئيس البرلمان عن أسفه لموافقة حزب العدالة والتنمية الإسلامي على قرار المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني.وأضاف: “القضيّة الفلسطينيّة مقدّسة في تونس وتشكّل حالة إجماع ولا جدال بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل”