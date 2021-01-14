   Om Kalthoum - ما تصبرنيش  

الغنوشي: نبيل القروي بريء و سيخرج من السجن معززا مكرما

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 18:04 قراءة: 0 د, 35 ث
أكد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان، أنه على ثقة في براءة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس.

وقال الغنوشي في حوار للتلفزيون العربي اليوم الخميس 14 جانفي 2021، إن ''القضاء مستقل وسيقول كلمته، ونحن نعتقد أن نبيل القروي بريء وعموما الانسان بريء حتى تثبت إدانته''.


وتابع ''نحن نحسن الظن في نبيل القروي والمسألة مسألة ضرائب وقوانين مالية.. على كل حال هي بين أيدي القضاء ونحن لنا ثقة في قضائنا وفي أنه سينصف الرجل ويخرج معززا مكرما..''.

وأعرب رئيس البرلمان عن أسفه لموافقة حزب العدالة والتنمية الإسلامي على قرار المغرب التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف: “القضيّة الفلسطينيّة مقدّسة في تونس وتشكّل حالة إجماع ولا جدال بشأن رفض التطبيع مع إسرائيل”



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 218697

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 21h 14m |           
هل هي مجرد صدفة ان المسارعين لانتقاد الغنوشي وانكار تصريحاته مقيمين في فرنسا
هل التهجم مدفوع الثمن ام هو نتيجة غسيل مخ

Ahmed01  (France)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 20h 21m |           
وإنما المَلَق ملازم للنفاق أو هو إحدى صفاته وكلاهما باذل لماء الوجه ومُذهب للمروءة ...لحاجة في نفس الشيخ : أزف يوم سحب الثقة في البرلمان..وما كل مرة تسلم الجرة

Potentialside  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 18h 55m |           

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 18h 37m |           
اذا دخل السجن باوامر سياسية سيخرج معزز مكرم و مناضل

Ridha_E  (France)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 18h 26m |           
Normal cher monsieur que tu déclares que Nabil est innocent. Mais est-ce ton rôle de dire de telles choses ? Ne peut-on considérer cela comme une ingérence dans les affaires judiciaires et une pression sur les juges qui instruisent cette affaire ?
Te connaissant et connaissant ta méthode, tu ne peux faire moins car tu en as doublement besoin de cet évadé fiscal et blanchisseur d'argent sale : primo pour te maintenir à la présidence, secundo, pour pouvoir mettre main basse sur le gouvernement.
J'espère que ton plan ni machiavélique ni raisonnable fonctionne comme tu le souhaites, ainsi tu accélèreras ta chute et celle de ton partie ainsi que pour les deux partis suppôts qui te servent en oubliant les expériences des partis qui t'avaient déjà fait confiance.



En continu

Toutes les news

الخميس 14 جانفي 2021 | 30 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:59 17:28 15:06 12:35 07:31 06:00
13°
 16° % 62 :الرطــوبة
تونــس 11°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1116°-1113°-1014°-816°-8
  • Avoirs en devises
    23173,3

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    162
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   3001,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة