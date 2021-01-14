   Abdelhalim Hafed - حبيبها  

صورة اليوم: تونس بعد الثورة خير

Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 - 14:10 قراءة: 0 د, 24 ث
استقبل الخميس 14 جانفي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، المناضلة راضية النصراوي وزوجها حمة الهمامي أمام مقر وزارة الداخلية.

وقد كان استقبال المشيشي لراضية النصراوي في نفس المكان تقريبا الذي وقفت فيه منذ 10 سنوات للمطالبة بالافراج عن حمة الهمامي الذي كان معتقلا في صورة رمزية اعتبرها عديد المتابعين أنها تبعث على التفاؤل بأن تونس الثورة أفضل رغم كل شيء.



وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول " رغم التراجع الاقتصادي والأزمات الإجتماعية تونس بعد الثورة خير".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 218674

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 16h 59m |           
تجوع الحرة ولا تأكل من ثديها
تونس بخير ألف مرة مقارنة بما قبل الثورة
إرفعوا رؤوسكم ولاتستمعوا للعبيد ولمن يريد تركيعكم

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 14 Janvier 2021 à 15h 45m |           
تونس بعد الثورة خير ... لا شك في ذلك
لكن بالنسبة للبعض تونس قبل الثورة كانت ملكا خاصا يصولون فيه ويجولون ينهبون ويغتصبون
اما بعد الثورة فتونس صارت ملكا للجميع بلد الحرية والكرامة
وبعزم ابنائها ورغما عن اعدائها ستصبح بلد العلم والصناعة والرفاهة للعاملين الصادقين



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