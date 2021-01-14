صورة اليوم: تونس بعد الثورة خير









استقبل الخميس 14 جانفي، رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، المناضلة راضية النصراوي وزوجها حمة الهمامي أمام مقر وزارة الداخلية.وقد كان استقبال المشيشي لراضية النصراوي في نفس المكان تقريبا الذي وقفت فيه منذ 10 سنوات للمطالبة بالافراج عن حمة الهمامي الذي كان معتقلا في صورة رمزية اعتبرها عديد المتابعين أنها تبعث على التفاؤل بأن تونس الثورة أفضل رغم كل شيء.وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقول " رغم التراجع الاقتصادي والأزمات الإجتماعية تونس بعد الثورة خير".