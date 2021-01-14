إصابة عسكري بجروح على مستوى الساق إثر انفجار لغم في مرتفعات الكاف

وات - اصيب عسكري بجروح على مستوى الساق اثرانفجار لغم تقليدي الصنع صباح اليوم الخميس، بمرتفعات الكاف ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني محمد زكري واشار نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى ان الحادث جد أثناء تنفيذ مهمة عملياتية بالمنطقة ، كما تم نقل العسكري المصاب الى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج، مضيفا ان حالته الصحية مستقرة.
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أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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