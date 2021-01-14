إصابة عسكري بجروح على مستوى الساق إثر انفجار لغم في مرتفعات الكاف

اصيب عسكري بجروح على مستوى الساق اثرانفجار لغم تقليدي الصنع صباح اليوم الخميس، بمرتفعات الكاف ، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني محمد زكري واشار نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى ان الحادث جد أثناء تنفيذ مهمة عملياتية بالمنطقة ، كما تم نقل العسكري المصاب الى المستشفى الجهوي بالكاف لتلقي العلاج، مضيفا ان حالته الصحية مستقرة.