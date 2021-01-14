زياد الهاشمي: القعرة وضعت مؤخّرتها في وجه سميرة الشواشي ومنعت اجتماع مكتب المجلس..صدق من قال انها زبلة بن علي

باب نات - عبّر نواب ائتلاف الكرامة عن استنكارهم لتواصل ما وصفوها ممارسات الهمجية والبلطجة من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى، على خلفية منعها الاربعاء 13 جانفي للنائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي، من مواصلة ترأسها لجلسة مكتب المجلس بالبرلمان.
وقال النائب زياد الهاشمي " في حركة لا أخلاقية و بكل قلة تربية "الڤعرة " تمنع النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي من العمل ومواصلة أشغال مكتب المجلس بوابل من الشتم والعنف اللفظي".
وأضف قائلا "أقذر من هذا وضعت مؤخرتها في وجه السيدة سميرة الشواشي ...والجميع يعرف رمزية هذه الحركة الدنيئة ولكن صدق من قال أنك زبلة بن علي".
من جانبه اعتبر سيف مخلوف ان ما قامت به عبير موسى سابقة خطيرة وقال "الزغراطة الڤُعرة سليلة منظومة الهمجية .. تعتدي بكل صفاقة وقلّة حياء على الرئيسة سميرة الشواشي مرارا وتكرارا وبكل قلّة تربية .. ثم تمنعها من ممارسة مهامها في ترؤس اجتماع رؤساء الكتل".
وقال النائب زياد الهاشمي " في حركة لا أخلاقية و بكل قلة تربية "الڤعرة " تمنع النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيدة سميرة الشواشي من العمل ومواصلة أشغال مكتب المجلس بوابل من الشتم والعنف اللفظي".
وأضف قائلا "أقذر من هذا وضعت مؤخرتها في وجه السيدة سميرة الشواشي ...والجميع يعرف رمزية هذه الحركة الدنيئة ولكن صدق من قال أنك زبلة بن علي".
من جانبه اعتبر سيف مخلوف ان ما قامت به عبير موسى سابقة خطيرة وقال "الزغراطة الڤُعرة سليلة منظومة الهمجية .. تعتدي بكل صفاقة وقلّة حياء على الرئيسة سميرة الشواشي مرارا وتكرارا وبكل قلّة تربية .. ثم تمنعها من ممارسة مهامها في ترؤس اجتماع رؤساء الكتل".
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