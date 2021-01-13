رئيس الجمهورية يقرر تمتيع 919 محكوما عليهم بالعفو الخاص

بمناسبة عيد الثورة والشباب قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 تمتيع 919 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يؤدي إلى سراح 154 سجينا منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.