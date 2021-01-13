   Najet - تفرق كثير  

"طيران الإمارات" تنفي صحة تقارير عن تجميد نشاط طيار تونسي لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 16:35 قراءة: 0 د, 18 ث
نفت "طيران الإمارات" صحة تقارير إعلامية متداولة مؤخرا حول تجميد الشركة نشاط قائد طائرة تونسي يدعى منعم صاحب الطابع، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وقالت الشركة، في تغردة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لم توظف طيران الإمارات طيارا يحمل هذا الاسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218629

Sly  (Tunisia)  |Mercredi 13 Janvier 2021 à 17h 06m |           
عليهم النفة



En continu

Toutes les news

الأربعاء 13 جانفي 2021 | 29 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:27 15:05 12:35 07:32 06:00
14°
 15° % 67 :الرطــوبة
تونــس 11°
8.23 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1115°-1215°-1113°-1013°-9
  • Avoirs en devises
    23074,2

  • (12 jan)
  • Jours d'importation
    161
  •              1 € = 3,30470 DT        1$ =2,70577 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 jan)   3115,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة