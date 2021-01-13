"طيران الإمارات" تنفي صحة تقارير عن تجميد نشاط طيار تونسي لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب

نفت "طيران الإمارات" صحة تقارير إعلامية متداولة مؤخرا حول تجميد الشركة نشاط قائد طائرة تونسي يدعى منعم صاحب الطابع، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.وقالت الشركة، في تغردة نشرتها على حسابها في موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لم توظف طيران الإمارات طيارا يحمل هذا الاسم. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".