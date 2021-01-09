خلال زيارة ميدانية إلى منزل تميم : فض مشاكل مركز الإصطياف و فتحه رسميا قبل صائفة 2021

باب نات -

أعلنت كاتبة الدولة للشباب والرياضة والادماج المهني السيدة سهام العيادي لدى زيارتها الميدانية اليوم الجمعة 08 جانفي2021 الى مركز الاصطياف بمنزل تميم من ولاية نابل مرفوقة بوالي الجهة السيد محمد رضا مليكة وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الولاية، السادة مروان فلفال وامحمد بونني ومجدي بوذينة والمندوبة الجهوية للشباب والرياضة السيدة عقيلة بالطيب وعدد من إطارات الوزارة والجهة، تعهّد سلطة الإشراف بتوفير 10عملة لفائدة المركز المحدث منذ فيفري 2019 دون أن يدخل حيز النشاط لانعدام الموارد البشرية ، حيث تعهدت كاتبة الدولة بتوفير 04 عملة حراسة و 04 عملة نظافة و02 للطبخ بموجب تراخيص استثنائية بعنوان السنة الحالية مع توفير مكيفات هوائية وشاشات تلفاز بجميع الغرف والفضاءات حرصا من الوزارة على ضمان سير عمل هذه المؤسسة الشبابية المحدثة ودخولها حيز الاستغلال رسميا قبل صائفة 2021 ، مؤكدة ضرورة المحافظة عليها وضمان ديمومتها في إطارٍ من حسن التصرّف والحوكمة الرشيدة.كما أعلنت كاتبة الدولة في إطار دعم أنشطة هذه المنشأة الشبابية رصد اعتمادات تقدر ب600 الف دينار لتهيئة الفضاء الخلفي وذلك باحداث ملاعب بمركز الاصطياف بمنزل تميم حتى يكون فضاء شبابيا ورياضيا بامتياز قادرا على احتضان الشباب المشارك في مختلف التظاهرات الشبابية والرياضية من مختلف الجهات بطاقة استيعاب جملية تقدر ب52 سريرا.كما شملت زيارة السيدة سهام العيادي معاينة مختلف فضاءات دار الشباب بمنزل تميم، حيث اطلعت على مختلف مكوناتها والأنشطة التي تسديها للشباب من خلال مختلف الورشات والنوادي على غرار نادي الروبوتيك الذي يهدف الى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية لدى الناشئة وتنمية مهاراته في مجال الذكاء الاصطناعي ونادي الطاقة الإيجابية ونادي الرياضات الدفاعية وفضاء راديو الواب. وأكدت بالمناسبة حرصها على رصد منحة لدار الشباب تخصّص لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية لتحفيزهم على الإبداع والإبتكار ومزيد دعم المؤسسة لوجستيا والعمل على تحسين سرعة تدفق الانترنات بها لتكون فضاء عصريا ملائما لتطلعات الشباب وانتظاراتهم في إطار مقاربة تشاركية شاملة تراعي التطورات التكنولوجية الحديثة وتكرّس مبدأ التواصل مع الشباب.