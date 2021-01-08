دعم التعاون العسكري التونسي البريطاني

باب نات -

تمحور اللقاء الذي جمع وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي صباح اليوم بمقر الوزارة بسفير بريطانيا بتونس Edward Oakden حول السبل الكفيلة بدعم التعاون العسكري بين البلدين وتطويره.وأكد وزير الدفاع الوطني بالمناسبة على وجوب الإرتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التكوين والتدريب وتبادل الخبرات وكشف الألغام المضادة للأشخاص ومهمّات حفظ السلام.وأعرب السفير البريطاني عن تفاعله مع حاجيات المؤسسة العسكرية مبيّنا أنه سيعمل على مزيد تذليل كل الصعوبات والبحث عن أنجع السبّل لتطوير التعاون الثنائي في إطار الثقة المتبادلة.وأكّد الجانبان على ضرورة انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية البريطانية بلندن خلال السنة الجارية.