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الاتفاق على التسريع في تسوية الملفات العقارية المشتركة بين وزارة املاك الدولة وبلدية تونس

Publié le Mercredi 06 Janvier 2021 - 17:11 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - مثل تسريع تسوية الملفات المتعلقة بمسائل عقارية ذات الاهتمام المشترك محور جلسة عمل جمعت اليوم الأربعاء 6 جانفي 2021 بمقرّ الوزارة ، السيدة ليلى جفّال، وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بسعاد عبد الرّحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة بحضور رئيس الديوان نبيل عبيدي وعدد من المسؤولين من ذوي الاختصاص في كلا الهيكلين.

وأكدت وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، ليلى جفّال ، على ضرورة دعم الوزارة للمشاريع البلدية المتوقفة على تسوية الإشكاليات العقارية وايجاد الحلول الملائمة لها في أحسن الآجال.


من جهتها ، شدّدت شيخة المدينة على أهمية التعاون والعمل المشترك بين وزارة أملاك الدولة وبلدية تونس من خلال دعم الرصيد العقاري للبلدية بما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدينة.


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