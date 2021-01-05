سمية الغنوشي لسفيان بن حميدة: هل تعاني من خلل نفسي يجعلك تكذب أكثر مما تتنفّس؟

بعد حديثه عن علاقة تربطها بألفة الحامدي،

استنكرت الثلاثاء 5 جانفي، ابنة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، سمية الغنوشي، تصريحات الاعلامي سفيان بن حميدة الذي قال ان هناك علاقة خاصة تربطها بالمهندسة ألفة الحامدي وهو السبب وراء تعيينها على رأس التونيسار.وفي تدوينة لها، نفت سمية الغنوشي وجود اي صلة لها بألفة الحامدي مؤكدة أنه لم يسبق لها حتى أن التقت بها ولو مرة واحدة.وقالت "أعجز حقا عن فهم امثال هؤلاء الاعلاميين: هل يتعمدون الكذب، ام انهم يعانون من خلل نفسي قاهر يجعلهم يكذبون كما يتنفسون؟".وتابعت قائلة "هي حلقة أخرى في مسلسل الأكاذيب الذي لا ينتهي، من التجارة في الحليب والخرفان والذهب، الى التهريب والسيطرة على الموانئ والناقلات البحرية والجوية، وأدوار خفية مزعومة لي في السياسة والإعلام التونسي ومجالات لا يعلمها الا الله".وختمت تدوينتها بالقول "رجاءً خوضوا معارككم العبثية بعيدا عني وكفوا عن الزج باسمي في صراعاتكم المحمومة وحساباتكم السياسية الصغيرة، فهي لا تعنيني وباتت تقرفني حقا".