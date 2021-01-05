   Nabiha karaouli - ليام والمكتوب  

الهايكا توجه لفت نظر الى قناة التاسعة بسبب الدعاية لكادوريم

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 17:16 قراءة: 0 د, 36 ث
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الثلاثاء 05 جانفي 2021، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة "التاسعة"، على خلفية الإخلالات المسجله في حلقة 12 ديسمبر 2020 من برنامج "ديما لاباس"، والتي تضمنت روبورتاجات اتصالية دعائية لفائدة شخص (مغني راب) مما حاد بالقناة عن أخلاقيات المهنة الصحفية والوظائف الأساسية للإعلام.

كما دعت الهيئة القناة إلى تجنب استعمال برامجها لغرض الدعاية أيا كان شكلها وإلى الالتزام بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وكراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والذي يقضي في الفصل 5 منه بضرورة التزام صاحب الإجازة "بعدم استعمال القناة التلفزية لغرض الدعاية أو التسويق لصورته الخاصة أو لصورة غيره او لحزب ما".
وتعود الحلقة الى حوار نوفل الورتاني مع فنان الراب كادوريم.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218160

Weldtounes  (Tunisia)  |Mardi 05 Janvier 2021 à 18h 27m |           
صح النوم يا هايكا . ازح من 12 ديسمبر ما فقتو كان اليوم. ملا تكنولوجيا متع بلاد 3000 سنة حضارة. لو كان جات الزيتونة راكم خطيتوها في اليوم الثاني. اما السيد هذاكا على راس. ريشة رغم الريشة ما عندها وين تشد .



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