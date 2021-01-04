   Hedi Jouini - يطفي ناري  

في برج العامري الاطاحة باخطر متحيل على أصحاب المحلات التجارية والمواطنين

Publié le Lundi 04 Janvier 2021 - 10:14 قراءة: 0 د, 25 ث
تمكن أعوان مركز الامن الوطني ببرج العامري من القبض على مصنف خطير محل 9 مناشير تفتيش من اجل السرقة والتحيل حيث كان ينتحل صفة اطار بالشرطة البلدية ويوهم أصحاب المحلات التجارية بجهة برج العامري وطبربة انهم مخالفون ثم يبتزهم ويتسلم منهم مبالغ مالية ..

واعترف المتهم ايضا بالتحيل على عدة شبان وايهاهم انه اطار سامي بوزارة الداخلية وبامكانه التدخل لفائدتهم للالتحاق بمناظرات الشرطة والحرس ثم يتسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة....


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بطبربة اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

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