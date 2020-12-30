باب نات - تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمزيد العناية بالتونسيين بالخارج ورعاية مصالحهم والأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم والإنصات إلى مشاغلهم، تقرّر التخفيض في معاليم مختلف الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والمستخلصة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالنسبة لسنة 2021.. وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية
التخفيض في معاليم مختلف الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج
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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 | 15 جمادي الأول 1442
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