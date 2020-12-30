   Melhem Barakat - على بابي  

التخفيض في معاليم مختلف الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 19:03 قراءة: 0 د, 12 ث
باب نات - تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بمزيد العناية بالتونسيين بالخارج ورعاية مصالحهم والأخذ بعين الاعتبار لأوضاعهم والإنصات إلى مشاغلهم، تقرّر التخفيض في معاليم مختلف الخدمات القنصلية المسداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج والمستخلصة بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالنسبة لسنة 2021.. وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217878

Radhouane2  (France)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 20h 42m |           
منذ اسبوعين تم استخراج جواز سفر تونسي في باريس ب120 يورو



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