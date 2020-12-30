   Om Kalthoum - فكروني  

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا يمسح 730 هك بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 16:30 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020 عقارا دوليا فلاحيا يتمثل في الضيعة التابعة لشركة الإحياء والتنمية الفلاحية " الهلال " بمساحة تقدّر بـ 730 هك ، كائنة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، وذلك على إثر تنفيذ لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة، على خلفية الإخلالات التعاقدية المسجلة من قبل المستثمر لهذا العقار الدّولي.

وجرى استرجاع العقار الدولي بحضور المدير الجهوي لأملاك الدّولة والشؤون العقارية والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ومعتمد العروسة ورئيس البلدية إضافة إلى السلط الأمنية.
وقد تولت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة فور استرجاعها للعقار تسليمه لديوان الأراضي الدولية للتعهد به بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه وحسن استغلاله في أقرب الأوقات لفائدة التنمية بالجهة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217866



En continu

Toutes les news

الأربعاء 30 ديسمبر 2020 | 15 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:14 14:54 12:29 07:32 05:59
14°
 15° % 47 :الرطــوبة
تونــس
5.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-915°-815°-814°-813°-7
  • Avoirs en devises
    22872,0

  • (29 dec)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,31586 DT        1$ =2,70956 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 dec)   2595,4 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة