   Malouf - موشحات  

سنية الدهماني: الدولة تكبّت على وجهها بسبب اضرابات الاتحاد ولا مبالاة الطبوبي

Publié le Mercredi 30 Decembre 2020 - 10:02 قراءة: 0 د, 27 ث
انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الحديث عن إضرابات معقولة سيشنها اتحاد الشغل في 4 ولايات يشير إلى إن البلاد " تكبت على وجها" ولم تعد راكعة فقط.

وأضافت سنية الدهماني " لا مجال لإضرابات جديدة والسياسيون هم من يتحملون تبعات ما يحصل من ابتزاز واضعاف الدولة".
وتابعت سنية الدهماني " من يريد تحقيق نقلة اقتصادية لا يكون بالإضرابات وانما بالعمل الجاد" مضيفة " نحن نتحمل كذلك استهتار بعض النقابيين وسكوت نور الدين الطبوبي على تجاوزاتهم".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217842

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 30 Decembre 2020 à 11h 21m |           
الطّبّوبي وأهل اتحاد الخراب، هم أهل النّفاق والشّقاق
أين الحجاج بن يوسف الثّقافي لهاذا العصر، لكي يمرق بهم الأرض؟؟؟



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