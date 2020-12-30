سنية الدهماني: الدولة تكبّت على وجهها بسبب اضرابات الاتحاد ولا مبالاة الطبوبي

انتقدت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان الحديث عن إضرابات معقولة سيشنها اتحاد الشغل في 4 ولايات يشير إلى إن البلاد " تكبت على وجها" ولم تعد راكعة فقط.وأضافت سنية الدهماني " لا مجال لإضرابات جديدة والسياسيون هم من يتحملون تبعات ما يحصل من ابتزاز واضعاف الدولة".وتابعت سنية الدهماني " من يريد تحقيق نقلة اقتصادية لا يكون بالإضرابات وانما بالعمل الجاد" مضيفة " نحن نتحمل كذلك استهتار بعض النقابيين وسكوت نور الدين الطبوبي على تجاوزاتهم".