المشيشي: قسم الأمراض الجرثومية بفرحات حشاد يعد نموذجا للشراكة بين القطاعين العام و الخاص

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أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في تصريح لاذاعة جوهرة "اف ام" على هامش زيارة أداها إلى سوسة اليوم الثلاثاء أن هذه الزيارة تندرج في إطار الوقوف على تدعيم القطاع الصحي بولايتي سوسة و المنستير في ظل مجابهة وباء كورونا.و أكد المشيشي أن المخبر المرجعي لتحاليل فيروس كورونا بمستشفى سهلول الذي تم تدشينه اليوم يعد مكسبا للجهة كما سيكون له إشعاعا على كامل ولايات الوسط و الجنوب و سيمكن من النهوض بالقدرات التحليلية في مجابهة وباء كورونا.و أضاف رئيس الحكومة أن قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد يعد نموذجا للشراكة بين القطاعين الخاص و العام خاصة و أن مجابهة فيروس كورونا تقتضي تكاتف الجهود.