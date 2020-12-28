رفيق عبد السلام مُتهكمًا على محمد عبو: الناس كلها فاسدة... الا محمد عبو قدّيس وخاطيه

هاجم القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الاثنين مؤسس التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو بسبب اتهاماته المتكررة للحزب بالفساد.وقال رفيق عبد السلام ساخرا من عبو " الناس لكلها فاسدة كان محمد عبو ببّاص خاطيه الفساد".وتابع رفيق عبد السلام " أكررها مرة اخرى إذا أطلّ عليكم عبّو فإعلموا أنّه تأبّط شرّا و تآمرا".كما هاجم رفيق عبد السلاك الكتلة الديمقراطية قائلا " الكتلة الدّيمقراطية تمارس العمل السياسي السّياسة بالتشويش و الشّغب مضيفا " من يقولون ان الائتلاف الحكومي سيتمزق بسب ايقاف نبيل القروي يخلطون بين السياسي والقضائي".وقال رفيق عبد السلام " الكتلة الديمقراطية هي من جرحى حكومة الفخفاخ و تعمل في السياسة بالمُناورة".