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رفيق عبد السلام مُتهكمًا على محمد عبو: الناس كلها فاسدة... الا محمد عبو قدّيس وخاطيه

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 17:06 قراءة: 0 د, 37 ث
هاجم القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" اليوم الاثنين مؤسس التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو بسبب اتهاماته المتكررة للحزب بالفساد.
وقال رفيق عبد السلام ساخرا من عبو " الناس لكلها فاسدة كان محمد عبو ببّاص خاطيه الفساد".
وتابع رفيق عبد السلام " أكررها مرة اخرى إذا أطلّ عليكم عبّو فإعلموا أنّه تأبّط شرّا و تآمرا".


كما هاجم رفيق عبد السلاك الكتلة الديمقراطية قائلا " الكتلة الدّيمقراطية تمارس العمل السياسي السّياسة بالتشويش و الشّغب مضيفا " من يقولون ان الائتلاف الحكومي سيتمزق بسب ايقاف نبيل القروي يخلطون بين السياسي والقضائي".
وقال رفيق عبد السلام " الكتلة الديمقراطية هي من جرحى حكومة الفخفاخ و تعمل في السياسة بالمُناورة".




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