بعد ترويج خبر هروبه، مخلوف يهاجم من وصفهم "القرودة": لاني سارق مال الشعب ولا كنت محامي القروي وتو شامت فيه

باب نات -

نشر الجمعة 25 ديسمبر، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف تدوينة هاجم فيها من وصفهم "القرودة" بعد ترويج خبر هروبه ورفع الحصانة عنه لسجنه.وقال مخلوف "إلى كل قرد استغل غيابي للترويج بأنني هربت وسيتم رفع الحصانة عني وسأدخل كما يتمنى لي إلى السجن لاني سارق مال الشعب ولا كنت محامي نبيل القروي وبعد ولّيت شامت فيه".وأشار مخلوف الي أنه لم يتمسك يوما بالحصانة البرلمانية قائلا "والحصانة متاعك تخليت عليها قدام التحقيق وقدام المحكمة .. وما نخليش حد يوصل باش يطلب هو رفعها وكانك تتمناني في الحبس لأنك لم تقدر على شخصي ولا على ائتلاف الكرامة لا في النظافة ولا في الخدمة ولا في التشريع .. فإني نقللك إلّي السجن أحب إليّ من عيشة القرودة إلّي كيفك".يذكر أنه وعلى اثر ايقاف نبيل القروي تداولت بعض صفحات الفايسبوك المحسوبة على خصوم ائتلاف الكرامة خبرا يفيد بهروب مخلوف خارج ارض الوطن خوفا من التتبعات القضائية.تجدر الاشارة الي أن النائب عن الكتلة الديمقراطية والعضو السابق بهيئة الدفاع عن نبيل القروي هيكل المكي، كان من أول المستبشرين بايقاف نبيل القروي ونشر تدوينة قال فيها " سقطت حكومة المشيشي" في اشارة الي أن ايقاف القروي سيدفع حزب قلب تونس الي الانسحاب من الائتلاف الداعم لحكومة المشيشي وسحب ثقته منها.