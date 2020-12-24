توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان البحرية وشركة النقل بالانابيب عبر الصحراء "ترابسا بخصوص ميناء الصخيرة

باب نات -

انعقدت مساء يوم الخميس 24 ديسمبر 2020 جلسة عمل باشراف كل من وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير وبحضور مستشارين عن رئاسة الحكومة أسامة الخريجي و حسام بن محمود والرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام لشركة النقل بالانابيب عبر الصحراء "ترابسا" وعدد من اطارات الوزارتين.وتم خلال الجلسة التي خصصت للنظر في كيفية ممارسة السلطة المينائية بميناء الصخيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان البحرية التجارية والموانئ من جهة وشركة النقل بالانابيب عبر الصحراء "ترابسا" في هذا الشأن.وأكد الوزيران بالمناسبة على الخصوصيات التي يتميز بها ميناء الصخيرة وتحديدا من ناحية عمق المياه والحماية الطبيعية وتوفر المساحات.وأشارا إلى برنامج تطوير هذا الميناء وتعزيز مكانته ضمن سلسلة الموانئ الوطنية وجعله قطبا مينائيا حافزا على جلب الاستثمار وتنمية الجهة واحداث مواطن شغل.ودعا الوزيران شركة "ترابسا" وديوان البحرية التجارية والموانئ إلى إيجاد الحلول المناسبة لتطبيق الإجراءات القانونية السارية المفعول في مجال استغلال وتطوير ميناء الصخيرة وتجسيم البرنامج المتفق عليه في اقرب الآجال.كما عبر الوزيران عن استعداد الوزارتين لمساندة التمشي المزمع أتباعه لتمكين شركة "ترابسا" من مواصلة إستغلال المساحات والمنشات المينائية التابعة لها وتطويرها وقيام ديوان البحرية التجارية والموانئ بمهام السلطة المينائية بميناء الصخيرة تبعا للاجراءات القانونية المعمول بها والتسريع في استكمال دراسة المخطط المديري للميناء بما يضمن أفضل الفرص لتطوير أنشطته واشعاعه في حوض البحر الأبيض المتوسط. وشدد الوزيران على ضرورة تفعيل هذا التمشي بكل مكوناته قبل موقعة شهر مارس 2021