الجرندي، يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد بتونس.

باب نات -

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 21 ديسمبر 2020 ZHANG Jianguo سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد بتونس.ونوّه الوزير، خلال اللّقاء، بالمستوى المتميّز الّذي بلغته العلاقات التونسية الصينية، مُؤكّدا حرص بلادنا على مزيد توطيد هذه العلاقات وإثرائها وتوسيع مجالاتها، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي.كما ثمّن الوزير دعم الصين الشريك الهام لبلادنا، للمجهود التنموي خاصة من خلال تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع في مجال البنية التحتية، ولاسيما إنجاز المستشفى الجامعي بصفاقس الذي تولى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تدشينه يوم 10 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تشييد مقر الاكاديمية الدبلوماسية. كما جدّد الشكر للسلطات الصينية على تخصيصها مساعدات وتجهيزات طبيّة قيّمة لبلادنا، دعما لجهودها في مكافحة جائحة كوفيد 19 والتوقّي من تداعياتها الصحية.ومن جهته، أعرب السفير الصيني عن سعادته وتشرّفه بتعيينه سفيرا لبلاده بتونس، مُؤكدا عزم السلطات الصينية على مزيد توطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين والعمل من أجل الارتقاء بهذه العلاقات لتشمل مجالات جديدة وذات قيمة مُضافة.كما أثنى السفير الصيني على الجهود والمبادرات التونسية في مجلس الأمن، ودعا إلى توطيد التنسيق بين بعثتي البلدين في نيويورك، لاسيما في أفق استعداد تونس لتولي الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.