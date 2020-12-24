   Abdelhalim Hafed - زي الهواء  

على قناة التاسعة: شتائم و بذاءة وتبادل سباب بين لطفي العماري وسعيد الجزيري

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 06:05 قراءة: 0 د, 28 ث
نشبت الاربعاء 23 ديسمبر، مشادة كلامية بين النائب سعيد الجزيري والكرونيكور لطفي العماري في برنامج هاذي اخرتها غلى قناة التاسعة.
واتهم العماري سعيد الجزيرى بأنه يحث على تزويج القاصرات عبر اذاعته القرآن الكريم وبأنه سارق الأموال في كندا.
واستغرب الجزيري تصريحات العماري ووصفه بالكاذب قبل أن يصرخ في وجهه قائلا " يزي مالكذب يا صباب وطبال بن علي".
واستفزت تصريحات الجزيري لطفي العماري الذي بدأ بالصراخ والتفوه بشتائم وعبارات بذيئة ...








Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217488

MedTunisie  ()  |Jeudi 24 Decembre 2020 à 08h 53m |           
العماري و امثاله من العملاء والدولة العميقة يصنعون الافترآت الكذب و الفتن و يحاولون يائسين الفصل بين السياسة و الدين

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 24 Decembre 2020 à 07h 54m |           
يا العماري يا بهيم و يا سطل السيد يحكي علميا ولا سطحيا يا بغل, مكينة خاصيتها الإنتاج و تنتهي بالزمن

Sly  (Tunisia)  |Jeudi 24 Decembre 2020 à 07h 27m |           
Heureusement je ne regarde plus ces chaines M***iques



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