على قناة التاسعة: شتائم و بذاءة وتبادل سباب بين لطفي العماري وسعيد الجزيري

نشبت الاربعاء 23 ديسمبر، مشادة كلامية بين النائب سعيد الجزيري والكرونيكور لطفي العماري في برنامج هاذي اخرتها غلى قناة التاسعة.واتهم العماري سعيد الجزيرى بأنه يحث على تزويج القاصرات عبر اذاعته القرآن الكريم وبأنه سارق الأموال في كندا.واستغرب الجزيري تصريحات العماري ووصفه بالكاذب قبل أن يصرخ في وجهه قائلا " يزي مالكذب يا صباب وطبال بن علي".واستفزت تصريحات الجزيري لطفي العماري الذي بدأ بالصراخ والتفوه بشتائم وعبارات بذيئة ...