رئيس الجمهورية يستقبل محمد عبو

باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 بقصر قرطاج محمد عبو.
وتم التطرق إلى جملة من القضايا تتعلق بالوضع الذي تعيشه تونس اليوم.
وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على أن الواجب يقتضي أن يتحمل كل مسؤول داخل الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة في الحفاظ على الوطن وعلى استمرارية الدولة بكل مرافقها.
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يذكر أن الوزير السابق محمد عبو وجّه الاثنين 30 نوفمبر، رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد وحمّله مسؤولية انقاذ البلاد باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
وخلال استضافته في قناة الحوار التونسي قال عبو مخاطبا الرئيس الجمهورية سيدي الرئيس المخرج اليوم عندك انت والا خلي الناس تخرج للشارع.
واقترح عبو على رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور المتعلق بخطر داهم وعدم اجراء أي حوار مع النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وتطبيق القانون عليهم.
وقال عبو هناك عديد التأويلات الدستورية وعديد الاجراءات التي يمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذها في اطار التدرج في تطبيق القوانين عليهم ولديه مؤسسات منضبطة عند الاقتضاء وينجّم يعوّل عليها وذلك في اشارة على الأرجح للأمن الرئاسي.
وجدد عبو تأكيده على ضرورة رفض رئيس الجمهورية لأي حوار مع النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وقال ادعو رئيس الجمهورية ما يستدعاهمش وما يحاورهمش لأنهم موش ممكن يصلحو ودورهم كونها البلاد تدمر وتبقى هكا بش يدبرو ريوسهم.
وتم التطرق إلى جملة من القضايا تتعلق بالوضع الذي تعيشه تونس اليوم.
وقد أكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على أن الواجب يقتضي أن يتحمل كل مسؤول داخل الدولة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية المسؤولية كاملة في الحفاظ على الوطن وعلى استمرارية الدولة بكل مرافقها.
اقرأ أيضا: عصام الشابي: محمد عبو يريد الانتقام من الجميع
يذكر أن الوزير السابق محمد عبو وجّه الاثنين 30 نوفمبر، رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد وحمّله مسؤولية انقاذ البلاد باتخاذ الخطوات اللازمة لذلك.
وخلال استضافته في قناة الحوار التونسي قال عبو مخاطبا الرئيس الجمهورية سيدي الرئيس المخرج اليوم عندك انت والا خلي الناس تخرج للشارع.
واقترح عبو على رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 من الدستور المتعلق بخطر داهم وعدم اجراء أي حوار مع النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وتطبيق القانون عليهم.
وقال عبو هناك عديد التأويلات الدستورية وعديد الاجراءات التي يمكن لرئيس الجمهورية ان يتخذها في اطار التدرج في تطبيق القوانين عليهم ولديه مؤسسات منضبطة عند الاقتضاء وينجّم يعوّل عليها وذلك في اشارة على الأرجح للأمن الرئاسي.
وجدد عبو تأكيده على ضرورة رفض رئيس الجمهورية لأي حوار مع النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وقال ادعو رئيس الجمهورية ما يستدعاهمش وما يحاورهمش لأنهم موش ممكن يصلحو ودورهم كونها البلاد تدمر وتبقى هكا بش يدبرو ريوسهم.
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