رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في الخارج

باب نات -

سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية.شفيق حجي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان.حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند.صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون.وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.