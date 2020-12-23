رئيس الجمهورية يسلّم أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في الخارج

باب نات - سلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 خلال موكب انتظم بقصر قرطاج، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لتونس في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة وهم على التوالي:
نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية.
شفيق حجي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان.
حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند.
صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون.
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
نجم الدين لكحل: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الولايات المتحدة الامريكية.
شفيق حجي: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية السودان.
حياة الطالبي: سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية الهند.
صبري الشعباني: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
محمد كريم بن بشر: سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى جمهورية الكاميرون.
وتولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
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