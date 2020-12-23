في محطة المترو برشلونة القبض على اطار أمني مزيف بالداخلية كان يتحيل على المواطنين

باب نات -

تمكن أعوان الادارة الفرعية لشرطة النجدة مصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بمحطة برشلونة ليلة أمس من القاء القبض على شخص محل تفتيش لفائدة القضاء وذلك من أجل التحيل كان ينتحل صفة اطار سامي بوزارة الداخلية ويتحيل على المواطنين .و أثناء اقتياده الى المقر الامني ببرشلونة تقدم منه أحد الشبان و أعلمهم أن ذلك الشخص قدم له نفسه على أنه اطار أمني و تسلم منه مبلغا قدره 100 دينار كتسبقة مقابل تسوية وضعيته العسكرية على ان يسلمه 100 دينار أخرى عند اتمام الاجراءات.بالتحري مع المتهم ومكافحته بالشاكي اغترف بما نسب اليه.بمزيد التحري معه اعترف انه كان ينتحل صفحة اطار أمني بوزارة الداخلية ثم يتحيل على الشبان ويوهمهم لأنه بامكانه التدخل لهم في اجتياز مناظارات وزارة الداخلية في سلك الحرس والشرطة كما كان يوهم البعض الاخر بتسوية وضعيته المالية ويتحيل عليهم ويسلبهم اموالهم ..باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة التحيل ...