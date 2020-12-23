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وزير الصحة "من غير ما نقولوها... أتو نفجعوهم"

Publié le Mercredi 23 Decembre 2020 - 06:13 قراءة: 0 د, 28 ث
عقدت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، ندوة صحفية للحديث عن الوضع الوبائي في تونس.

وقد كان كل من الوزير فوزي مهدي والناطقة الرسمية للوزارة نصاف بن علية ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير حاضرين في الندوة.
بعد انتهاء الندوة، توجّه أحد مساعدي الوزير لفوزي مهدي وقدّم له ورقة تتضمن إحدى النقاط التي لم يتم بحثها خلال الندوة الصحفية.


وأجاب الوزير دون علمه بان المصدح يشتغل "لا موش توة نقولوها.. تو نعملوها وحدنا"، قبل أن يضيف "من غير ما نقولوها... أتو نفجعوهم".



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