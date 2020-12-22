اتفاقية اطارية لضبط مجالات التعاون بين وزارة التربية والجامعة التونسية لشركات التامين

تحت إشراف رئيس الحكومة، وبحضور الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي ووزير التربية فتحي السلّاوتي وزير الشباب والرياضة والادماج المهني كمال دقيش ورئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة، انتظم اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 يوم تحسيسي حول أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لصيانة وتعهد المؤسسات التربوية العمومية. وذلك في إطار تجسيم قرار رئيس الحكومة بمناسبة العودة المدرسية بخصوص دعوة القطاع الخاص لمعاضدة مجهود وزارة التربية في الارتقاء بالبنية التحتية للمؤسسات التربوية العمومية.وتمّ خلال هذا اليوم إمضاء اتفاقية اطارية لضبط مجالات التعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين و20 اتفاقية خصوصية مع شركات التأمين لتحديد تدخلات الصيانة والتعهد بالمؤسسات التربوية العمومية كمرحلة أولى، وتتضمن التدخلات مجالات صيانة المجموعات الصحية وقاعات التدريس وتسييج المؤسسات التربوية.كما تم امضاء عقود مع الباعثين في إطار جيل جدد قصد تنفيذ برنامج المقاولات الصغرى وتأمين الصيانة الدورية والتعهّد بالمؤسسات التربوية.