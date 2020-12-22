الفخفاخ ينفي وجود أي علاقة له بقضية النفايات الايطالية ويتهم بعض قيادات النهضة بنشر الأكاذيب ويلوّح بمقاضاتهم

باب نات -

نفى الثلاثاء 22 ديسمبر، رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وجود اي علاقة له او لشركته بقضية النفايات الايطالية.وقال الفخفاخ في تدوينة نشرها في صفحته على الفايسبوك "خلافا لما يتم ترويجه من طرف بعض قيادات حركة النهضة وكما كنت قد وضحت سابقا يهمني أن أوضح للرأي العام من جديد أنه ليس لي ولا للشركة التي كنت امتلك اسهم فيها اي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف ما عرف بنفايات إيطاليا".ولوح الفخفاخ بمقاضاة بعض قيادات النهضة الذي قال انهم يروجون للأكاذيب قائلا "هذا واحتفظ بحقي في المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة، كفاكم كذبًا و تضليلا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ".