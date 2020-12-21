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المشيشي يستأنف نشاطه بعد صدور نتائج تحليل كورونا سلبية

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 21:12 قراءة: 0 د, 38 ث
أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ أن رئيس الحكومة هشام المشيشي قد استأنف نشاطه اليوم بعد صدور نتائج تحليل كوفيد-19 سلبية.

وقالت في نفس البلاغ إن رئيس الحكومة شارك عصر اليوم بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في تأبين شهداء الواجب الذين استشهدوا صباح اليوم في حادث مرور على مستوى منطقة الشّرايع التّابعة لمعتمديّة سبيطلة، وذلك تحت اشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد.


وأبّن الرئيس قيس سعيد الشهداء الثلاثة الوكيل سيف التليلي، والعريف أول حسام وناس، والعريف أول أشرف الرواحي، وتلا رفقة رئيس الحكومة، وكل الحضور، فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء.



ومن ثكنة العوينة تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي إلى المستشفى العسكري للاطمئان على كل من الملازم أول رضا الهمامي، والعريف أول محمد الهويملي اللذان اصيبا في الحادث، وأوصى بتقديم كلّ العناية اللاّزمة للجرحى، وتوفير أفضل الظروف للاحاطة بهما.

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