الدورة الثانية لأيام عبد العزيز العزيز العروي لفن الحكي أيام 23-24-25-26-26 ديسمبر 2020

في إطار تونس مدن الفنون تنظم جمعية أحباء المكتبة والكتاب والمكتبة المغاربية ببن عروس وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس الدورة الثانية لأيام عبد العزيز العروي لفن الحكي وذلك من يوم 23 إلى 27 ديسمبر 2020.يعتبر الحكي رافدا من روافد بناء الحضارة وعنصر مهم في نشر الثقافة واخرجها من حيزها المحدود جغرافيا لتتصبغ بملامح الكونية والعالميةو الحكاية ليست سوى مظهر من مظاهر الكلام القائم أساسا على الحدث و هو خاصية سعت كل الثقافات على تكريسها والتشجيع عليها بغية الحفاظ عبى التقاليد و العادات و قد كان الراوي قديما في المجتمع القبلي يحضا بقيمة مهمة لكونه يعمل على الحفاظ على ما تواضعت عليه الجماعة من قيم وتقاليد و عادات بما انه مجتمع قائم أساسا على الشفاهية و مع تقدم الركب الحضاري تقلص دور الحكاية الشفاهية شيئا فشيئا و أصبحت تندرج ضمن ما يعرف بأنثروبولوجيا الثقافات ليبرز في هذا الإطار احد رجالات الدولة الحديثة الذي أولى جل اهتمامه بالموروث الشفاهي و إخراجه من بوتقة الفضاء العام الى الفضاء العالمي و ذلك بتقصي اثر الحكاية من فضاء المدينة والريف و الحضر و البدو ليخرج لنا مدونة محترمة تعنى بشان الحكاية و يمكن الاصطلاح عليها بأنثروبولوجيا الحكاية .ونقصد هنا الأستاذ والحكاء "عبد العزيز العروي" و الذي يعد رائد فن الحكي الشفاهي في البلاد التونسية و في لمحة وجيزة عن هذا الرجل نقول هو صحفي و مذيع قدم عدة اعمال في مجال الصحافة كما ادار جريدة النهضة ثم جريدة الهلال ذات الطابع التونسي والناطقة باللغة الفرنسية بالإضافة الى كونه عضوا ضمن جماعة تحت السور الأدبية وهذه إحالة على سعة ثقافة الرجل الذي حرص كل الحرص على المساهمة في بناء الثقافة من خلال الاء قدر مهم للموروث الشعبي الشفوي الناطق باللغة العامية "الدارجة" و التي وقع تصويها كأشرطة سينمائية تسهم بدورها في نشر ثقافة الوعي والقيم الحميدة .وفي إطار الاحتفاء بهذا الإرث العظيم سعت المكتبة الجهوية ببن عروس وتحت اشراف المديرة"فتحية شعبان" دعوتكم الى المشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الثقافيةتستهل فعاليات اليوم الأول بعرض افتتاحي مع الفنان "كمال بوزيديبعنوان" جنات" مع عرض معرض وثائقي حول الدورة الأولى لأيام عبد العزيز العروي لفن الحكي إضافة الى عرض شريط وثائقي حول "عبد العزيز العروي" كما لنا فقرة شهادات ويؤثثها كل من الممثل "رؤف بن عمر" والممثلة "وحيدة الدريدي"ثم عرض فداوي من وحي "حكايات عبد العزيز العروي"وأخيرا تكريم حكواتيين تونسيين "رؤف بن عمر" –"اكرام عزوز"-دليلة مفتاحي"راندة القرمازي"-يوسف البقلوطي" –كمال العلاوي"-عبد الرزّاق كمون"-" بالقاسم بالحاج علي" - "حياة الزرقاوي"وفي اليوم الثاني سيكون لكم لقاء مع عروض فدواوي في عدة فضاءات منها فضاء إصلاحيتي المروج والمغيرة وبفضاء المكتبات العمومية بالجهة.فعاليات اليوم الثالث والتي ستنطلق مع حدود العاشرة صباحا والتي ستستهل بعرض فداوي بقصر الطفولة بالمدينة الجديدةللحكواتية "رائدة القرمازي" وتستمر مع ندوة فكرية بعنوان "الحكاية في الموروث الشعبي".وتنطلق فعاليات اليوم الرابع والخامس مع التاسعة صباحا بتنظيم دورة تكونية لفائدة إطارات المكتبة العمومية بعنوان "الحكاية إنتاجا وتشجيعا" تأطير الأستاذ الحبيب غزال وتختتمأشغال الدورة الثانية من أيام عبد العزيز العروي لفنّ الحكي بعرض فداويللحكواتية " وحيدة الدريدي " بمقر المكتبة الجهوية ببن عروس.