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وزارة الصحّة تتعهد بالإنطلاق الفوري في صيانة مصاعد المستشفى الجهوي بجندوبة

Publié le Vendredi 18 Decembre 2020 - 21:21 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، جلسة عمل بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي وبحضور وفد نقابي يقوده خالد العبيدي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وقد خصصت لتدارس مختلف الإشكاليات المتعلقة بالوضع الصحي بولاية جندوبة وبحث التدابير الكفيلة بتدعيم المستشفى الجهوي من خلال مزيد إحكام التصرف في الموارد البشرية والمادية المتاحة وتوفير ظروف العمل الملائمة وتأمين السلامة للعاملين به والمرضى المقيمين.

حيث تعهدت الوزارة تبعا للجلسة المنعقدة يوم الخميس برئاسة الحكومة بالإنطلاق الفوري في صيانة مصاعد المستشفى وتجديد شبكات التسخين المركزي وتهيئة وصيانة الشبكة الكهربائية وإيجاد الحلول الجذرية لمديونية المستشفى الجهوي إلى جانب التعهد بالمتابعة المتواصلة بهدف تطوير الوضع الصحي بالجهة.


وبناء عليه قرر الطرف النقابي في أعقاب هذه الجلسة إلغاء كل التحركات الإحتجاجية.

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