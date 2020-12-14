الرئيس لأهالي الجنوب: لا تكونوا لقمة سائغة لمن يريد أن تسيل الدماء، أعلم انكم قادرون على التصدي لهم...

باب نات -

توجّه الاثنين 14 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد أثناء زيارته منطقتي بئر سلطان والعين السخونة بكلمة لأهالي المنطقتين وشدّد على أن تونس دولة واحدة وأنه لا مجال للاقتتال الداخلي.وقال الرئيس في كلمته "جئت اليوم لا لراب الصدع فقط بل للتذكير باننا دولة واحدة وكل ذرة من تراب الدولة هو للتونسيين".وخاطب أهالي الجهتين قائلا " أعلم ثباتكم وصدقكم، اعلم انكم قادرون على التصدي لكل من يعمل علي بث الفتنة واشعال الحرائق في كل مكان".وتابع قائلا "انتم قادرون على التصدي لهم بايمانكم بانكم تنتمون لتونس، لا تتركوا احد يتلاعب بكم، أنتم وحدكم قادرون على ان تتآخوا..انتم اخوة، انتم مواطنون، اعملوا على بث روح السلم والاخوة حتى لا تكونوا لقمة سائغة لمن يريد ان تسيل الدماء في هذه الأرض الطيبة ولكل من يسعى للتآمر علي تونس".