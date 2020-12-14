   Dhekra - الأسامي  

في باب سويقة الاطاحة ب12 عنصر اجرامي خطير وحجز اسلحة بيضاء ومولوتوف

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 11:56 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بباب سويقة أول أمس واثر قيامهم بحملة أمنية بالأسواق و المدينة العربي و محطات نقل المترو والحافلات من الإطاحة ب12 مفتش عنه.

كما تم حجز دراجات نارية دون و ثائق والإطاحة ببارون ترويج الاقراص المخدرة بالمؤسسات التربوية وبالملاهي الليلية وتم حجز كمية معتبرة من الاقراص المخدرة .


وتم حجز اسلحة بيضاء وقارورة مولوتوف .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.

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