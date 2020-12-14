في باب سويقة الاطاحة ب12 عنصر اجرامي خطير وحجز اسلحة بيضاء ومولوتوف

باب نات -

تمكن أعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بباب سويقة أول أمس واثر قيامهم بحملة أمنية بالأسواق و المدينة العربي و محطات نقل المترو والحافلات من الإطاحة ب12 مفتش عنه.كما تم حجز دراجات نارية دون و ثائق والإطاحة ببارون ترويج الاقراص المخدرة بالمؤسسات التربوية وبالملاهي الليلية وتم حجز كمية معتبرة من الاقراص المخدرة .وتم حجز اسلحة بيضاء وقارورة مولوتوف .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.