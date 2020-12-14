بعد لقائه بنظيره الفرنسي المشيشي يؤكد التزام باريس بمضاعفة استثماراتها في تونس

التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الإثنين بقصر ماتينيون الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس.وقال المشيشي في تصريح صحفي إثر اللقاء إنه تم التطرق الي موضوع الهجرة وأهمية تعزيز التعاون في هذا المجال.واكد انه تم التأكيد على ضرورة إيجاد مقاربة للتنسيق بين تونس وفرنسا ترتكز على التنمية التضامنية والاستثمار في المناطق "المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين." وافاد رئيس الحكومة بأن الطرف الفرنسي أعرب عن قناعته بأن المقاربة الأمنية ورغم أهميتها فإنها لا تكفي وحدها من اجل لمعالجة ملف الهجرة قائلا "نحن نعمل مع فرنسا حول هذا الملف".وأضاف ان فرنسا اعربت عن التزامها بمضاعفة استثماراتها في تونس ، مشيرا الى أن لقاءه مع نظيره الفرنسي تطرق كذلك الي الاستعدادات لعقد الاجتماع الثالث للمجلس الاعلى للتعاون التونسي الفرنسي المقرر عقده في شهر مارس القادم في تونس.من جهة أخرى تحادث الجانبان ،وفق المشيشي ، حول مسألة تنقل الطلبة التونسيين الذين يواصلون دراستهم في فرنسا والذين واجهوا خلال الفترة الأخيرة صعوبات بسبب فيروس كورونا المستجد.تجدر الإشارة الى ان اللقاء مع الوزير الاول الفرنسي جرى بحضور الوفد الوزاري المرافق للمشيشي الي باريس .