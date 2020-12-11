اتحاد الفلاحين يعبر عن انشغاله من تمادي السلط في تجاهل ملف النقل الفلاحي

عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بلاغ عن انشغاله من تمادي السلط المعنية في تجاهل ملف النقل الفلاحي وعدم اكتراثها بما ينجم عن تراخيها وتهاونها من فواجع وماس وخسائر بشرية .على اثر وفاة 4 نساء واصابة 6 نساء اخريات بجروح في حادث مرور مريع جد صباح يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 على مستوى معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس جراء اصطدام شاحنة ثقيلة تقل عددا من النساء الفلاحيات كن في طريقهن لجمع الزيتون فان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري :- يترحم على ارواح النساء المتوفيات ويتقدم باصدق التعازي الى عائلاتهن ويرجو الشفاء العاجل للنساء المصابات- يجدد انشغاله من تمادي السلط المعنية في تجاهل ملف النقل الفلاحي وعدم اكتراثها بما ينجم عن تراخيها وتهاونها من فواجع وماس وخسائر بشرية .- ينبه الى ضرورة التعجيل بتفعيل الاتفاقيات الاطارية المبرمة في الغرض بين المنظمات الوطنية والوزارات المعنية بما يساعد على اقرار الاليات الكفيلة بحماية النساء الفلاحيات من اخطار النقل غير الامن وغير اللائق حفاظا على ارواحهن وتامين التغطية الاجتماعية لهن بما يصون كرامتهن ويكافئ تضحياتهن ومساهمتهن الفعالة في تحقيق السيادة الغذائية ودفع التنمية.