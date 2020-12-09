التوقيع على محضر تسلّم وتسليم مستشفى صفاقس الجديد

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 20:21 قراءة: 0 د, 26 ث
انتظم بمقرّ وزارة الصحّة اليوم الاربعاء 9 ديسمبر 2020، موكب بإشراف وزير الصحّة فوزي مهدي وسفير الصين بتونس ZHANG Jianguo، تمّ خلاله التوقيع على محضر تسلّم وتسليم مستشفى صفاقس الجديد الذي تمّ إنجازه في إطار هبة من جمهوريّة الصين الشعبيّة لفائدة تونس.

وقد عبّر الدكتور فوزي مهدي بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون الصحي بين تونس والصين منذ عقود معربا عن تقديره لمستوى هذا الانجاز الذي سيمكّن من مزيد النهوض بجودة الخدمات الصحيّة المسداة لمواطني ولاية صفاقس والولايات المجاورة.



فيديو أرشيف


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216613

MedTunisie  (Tunisia)  |Mercredi 09 Decembre 2020 à 20h 44m |           
في الاصل هو هيبة من فرنسا لكن تنازلت لفائدة الصين



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 | 24 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
10°
 15° % 71 :الرطــوبة
تونــس 10°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1015°-917°-1218°-1215°-12
  • Avoirs en devises
    22731,7

  • (9 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,29491 DT        1$ =2,72995 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 dec)   1654,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة