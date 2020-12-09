انطلاق تصوير سلسلة كوميدية جديدة ستعرض في رمضان على إحدى الفضائيات العربية

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 19:12 قراءة: 0 د, 21 ث
انطلق المخرج حمدي الجويني في تصوير أولى مشاهد سلسلة كوميدية ستعرض في رمضان على إحدى الفضائيات العربية الكبرى ويشارك في بطولتها ثلة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية وهم :قيس فيبا ومحمد علي التونسي،محمد الداهش، رانيا التومي،صابرين خليفة منصور، مهذب الرميلي، بحري الرحالي،احمد الريابي، عزيزوز .




العمل فكرة واخراج حمدي الجويني وسيناريو مالك بلحاج وتدور الأحداث حول حرب عصابات والتصوير سيكون بين تونس والجزائر وروسيا وستشارك فيه أسماء عربية بارزة.

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