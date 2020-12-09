انطلاق تصوير سلسلة كوميدية جديدة ستعرض في رمضان على إحدى الفضائيات العربية

انطلق المخرج حمدي الجويني في تصوير أولى مشاهد سلسلة كوميدية ستعرض في رمضان على إحدى الفضائيات العربية الكبرى ويشارك في بطولتها ثلة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية وهم :قيس فيبا ومحمد علي التونسي،محمد الداهش، رانيا التومي،صابرين خليفة منصور، مهذب الرميلي، بحري الرحالي،احمد الريابي، عزيزوز .العمل فكرة واخراج حمدي الجويني وسيناريو مالك بلحاج وتدور الأحداث حول حرب عصابات والتصوير سيكون بين تونس والجزائر وروسيا وستشارك فيه أسماء عربية بارزة.