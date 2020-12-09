   Abdelhalim Hafed - ظلموه  

بعد دعوة عبو الي نشر الجيش، غازي الشواشي يرفض دعوات الانقلاب ويطالب بالتصدي لأصحابها بالحجة والقانون

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 15:09 قراءة: 0 د, 44 ث
باب نات - عبّر الاربعاء 9 ديسمبر، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي عن رفضه لدعوات الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي.
واعتبر الشواشي أنه يجب على الجميع التنديد بهذه الدعوات والتصدي لأصحابها بالحجة والقانون.

ويتزامن تصريح الشواشي مع تصاعد الدعوات للانقلاب على الشرعية ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخّل والتحرّك خارج الأطر الدستورية.


يذكر على سبيل المثال أن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي المستقيل من الحزب محمد عبو كان دعا الرئيس قيس سعيد الي نشر الجيش في كامل البلاد ووضع سياسيين في الاقامة الجبرية وسبق له ان اعتبر ان مكان عديد القيادات من حركة النهضة وقلب تونس هو السجن.

كما أن القيادي بالتيار ورئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان محمد عمار كان صرح بأنه لم يعد هناك حاجة للبرلمان الحالي وطالب أيضا الرئيس قيس سعيد بالتدخل.

تجدر الاشارة في نفس السياق الي ان أستاذ القانون الدستوري صادق بلعيد اعتبر أنه يمكن لرئيس الجمهورية تعليق العمل بالدستور.




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