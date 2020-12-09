زهير المغزاوي: كتلة ائتلاف الكرامة تأتمـر بأوامر راشد الغنوشي

حمل اليوم الإربعاء الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أحداث العنف التي شهدها البرلمان مؤخرا إالى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي .وقال المغزاوي في تصريح لماتينال اذاعة شمس , بأن كتلة ائتلاف الكرامة تأتمــر بأوامر راشد الغنوشي .وتابع المغزاوي قائلا.. يوميا هناك تعامل ’’متاغ باندية’’ في البرلمان من طرف كتلة إئتلاف الكرامة غير أن رئيس المجلس يتستر عن ذلك وفق تعبيره .واتهم المغزاوي هذه الكتلة بإحتكار الدين ,واحتكار الثورة رغم أنهم لم يشاركوا فيها .كما اتهم المغزاوي رئيس مجلس النواب بإنه جزء من الأزمة التي تعيشها تونس .