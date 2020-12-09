   Farid - بساط الريح  

زهير المغزاوي: كتلة ائتلاف الكرامة تأتمـر بأوامر راشد الغنوشي

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 10:39 قراءة: 0 د, 29 ث
حمل اليوم الإربعاء الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أحداث العنف التي شهدها البرلمان مؤخرا إالى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي .
وقال المغزاوي في تصريح لماتينال اذاعة شمس , بأن كتلة ائتلاف الكرامة تأتمــر بأوامر راشد الغنوشي .
وتابع المغزاوي قائلا.. يوميا هناك تعامل ’’متاغ باندية’’ في البرلمان من طرف كتلة إئتلاف الكرامة غير أن رئيس المجلس يتستر عن ذلك وفق تعبيره .


واتهم المغزاوي هذه الكتلة بإحتكار الدين ,واحتكار الثورة رغم أنهم لم يشاركوا فيها .

كما اتهم المغزاوي رئيس مجلس النواب بإنه جزء من الأزمة التي تعيشها تونس .




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