رادس: بتر ساقي فتاة الـ 15 سنة بعد سقوطها تحت القطار

جدّت مساء الاثنين 7 ديسمبر 2020، حادثة أليمة في محطة ''معهد رادس''، حيث سقطت تلميذة الـ 15 سنة من القطار لتسحب تحت عجلاته بعد تحركه مما تسببّ في بتر ساقيها وفق قناة نسمة .وروى قريب الضحية ما حدث حيث كانت أبواب القطار مفتوحة أثناء سيره وما ان وضعت ساقيها للصعود، تحرّك دون سابق انذار.وأضاف نفس المصدر أنّ قريبته فتاة حالمة وطموحة تهوى الرياضة وكان حلمها أن تصبح لاعبة أساسية في المنتخب الوطني لكرة الطائرة.يذكر أنّ صفحة راديو رادس على الفايسبوك قد طالبت في منشور لها اليوم بالتبرع بالدم للمصابة التي تتواجد الآن بمستشفى الحروق في بن عروس.