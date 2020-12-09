   Farid - بساط الريح  

رادس: بتر ساقي فتاة الـ 15 سنة بعد سقوطها تحت القطار

Publié le Mercredi 09 Decembre 2020 - 09:33 قراءة: 0 د, 32 ث
جدّت مساء الاثنين 7 ديسمبر 2020، حادثة أليمة في محطة ''معهد رادس''، حيث سقطت تلميذة الـ 15 سنة من القطار لتسحب تحت عجلاته بعد تحركه مما تسببّ في بتر ساقيها وفق قناة نسمة .

وروى قريب الضحية ما حدث حيث كانت أبواب القطار مفتوحة أثناء سيره وما ان وضعت ساقيها للصعود، تحرّك دون سابق انذار.


وأضاف نفس المصدر أنّ قريبته فتاة حالمة وطموحة تهوى الرياضة وكان حلمها أن تصبح لاعبة أساسية في المنتخب الوطني لكرة الطائرة.

يذكر أنّ صفحة راديو رادس على الفايسبوك قد طالبت في منشور لها اليوم بالتبرع بالدم للمصابة التي تتواجد الآن بمستشفى الحروق في بن عروس.

المصدر - قناة نسمة



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 216558



مشروع قانون المالية لسنة 2021

En continu

Toutes les news

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 | 24 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:19 07:20 05:48
12°
 14° % 66 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.2 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
14°-1115°-916°-1217°-1215°-12
  • Avoirs en devises
    22183,6

  • (8 dec)
  • Jours d'importation
    154
  •              1 € = 3,29629 DT        1$ =2,72348 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 dec)   1658,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة