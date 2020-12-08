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عبير موسى: كان حبّينا نعملو الأفلام كي الكتلة الديمقراطية رانا عملناهم وتاجرنا بالدّم وطُحنا

Publié le Mardi 08 Decembre 2020 - 10:52 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - هاجمت ليلة الاثنين 7 ديسمبر، رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي الكتلة الديمقراطية واتهمتها بالاستقواء برئيس الجمهورية على خلفية استقباله لوفد من الكتلة.

كما اتّهمت عبير موسي الكتلة الديمقراطية بالمتاجرة ب"طرْف دم" وفق تعبيرها وشكّكت في رواية نواب الكتلة الديمقراطية قائلة " كان حبّبنا نعملو الأفلام عملناهم وطحنا دخنا" وذلك في اشارة لسامية عبو التي سقطت أرضا خلال الأحداث التي جدّت في البرلمان.


وأشارت عبير موسي إلى أن ما يحصل مسرحية هدفها تجاهل بيان الدستوري الحر لادانة العنف ضد المرأة وبيان ضد العنف الذي تتعرّض له كتلة الدستوري الحر ورئيسته مقابل تمرير بيان للكتلة الديمقراطية حول ادانة العنف، للتصويت.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216496

Bannour  (Tunisia)  |Mardi 08 Decembre 2020 à 11h 27m |           
إبتداءا من الآن يمكن الإصغاء لعبير موسي .لأن قول كلمة حق تغنيك عن مجهودات ليس لها معنى و تربحك الوقت



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