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تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الإتجاهين للطريق الوطنية رقم 8 (قرب محول 14) بولاية تونس

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 22:16 قراءة: 0 د, 36 ث
في إطار مواصلة إنجاز أشغال مشروع محول الطريق الشعاعية X 2 – الطريق الوطنية رقم 9 – الرابطة شمال جنوب وشارع عبد العزيز الكامل بولاية تونس, تعلم وزارة التجهيز و الإسكان و البنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من الطريق الوطنية رقم 8 والقاصدين المرسى وحي الخضراء وأريانة وكذلك بالإتجاه المعاكس في إتجاه العاصمة أنه سيتم تحويل جزئي للطريق الوطنية رقم 8 (قرب محول 14) حيث بإمكان العربات مواصلة السير بسبيل وحيد من بين السبل الثلاثة المكونة للقيام بأشغال على مستوى سبيلين بالإتجاهين وذلك لمدة 6 أيام متتالية بداية من يوم الإثنين 08 ديسمبر 2020 من الساعة 20.00 مساءا الى 5.00 صباحا .

هذا وتدعو الوزارة كافة مستعملي الطريق لتوخي الحذر والتخفيض من السرعة مع الاعتذار على الازعاج .

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