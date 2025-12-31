Babnet   Latest update 15:31 Tunis

الكاف: تقدم انجاز موسم البذر للزراعات الكبرى بنسبة 90 بالمائة

Publié le Mercredi 31 Decembre 2025
      
بلغت نسبة تقدم موسم البذر  للزراعات الكبرى بولاية الكاف إلى غاية  اليوم الأربعاء، ما يقارب90  بالمائة، بما يعادل بذر 180 ألف هكتار من مجموع  200 الف هكتار مبرمجة لهذا الموسم موزعة  على 124 الف هكتار للشعير و67 الف هكتار  للقمح الصلب و10 الاف هكتار للقمح اللين، وفق عضو الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري.
وقال الحيدري في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عمليات البذر تاخّرت قليلا بسبب عدم تساقط الأمطار خلال الفترة الأولى من موسم البذر ونقص التزود بالبذور الممتازة  وضعف التزود بالأسمدة الكيمائية في تلك الفترة، ممّا حال دون استكمال كامل البرنامج الزراعي لعمليات البذر بالجهة المبرمجة لهذه السنة.
واشار الى أنّ الجهة تحصلت هذه السنة على حوالي 35 الف قنطار من البذور الممتازة من القمح الصلب وهو رقم اعتبره "قياسيا" في تاريخ المواسم الفلاحية  بالجهة.  

وجدّد عضو الإتحاد الجهوي  للفلاحة والصيد البحري بالكاف، المطالبة بتوفير مستلزمات الموسم من مادة الأمونيتر الحيوية بالنسبة للزراعات الكبرى والتي يستوجب نثرها خلال شهر جانفي القادم، سيما في ظل نجاح عمليات الانبات  بالمزارع والتي تعتبر جيدة في كافة أنحاء الولاية.
