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راشد الغنوشي يدين الاعتداء بالعنف على النائب أنور بالشاهد ويعلن عن فتح تحقيق

Publié le Lundi 07 Decembre 2020 - 14:19 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - عبّر الاثنيبن 7 ديسمبر، رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي عن تنديده بالعنف في البرلمان وتضامنه مع النائب عن الكتلة الديمقراطية أنور بالشاهد.

وأعلن راشد الغنوشي عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات مؤكّدا أن رئاسة المجلس لن تسمح بتواصل العنف اللفظي والمادي.


يذكر أن النائب أنور بالشاهد اتهم نواب ائتلاف الكرامة بالاعتداء عليه بالعنف واستعمال قوارير المياه كأسلحة ضدّه حسب وصفه معلنا لجوءه إلى القضاء.

تجدر الاشارة في المقابل إلى أن الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف مخلوف نفى اعتداء نواب الكتلة على أنور بالشاهد مرجّحا تعرّضه إلى خدش على مستوى الجبين بالأظافر الطويلة لاحدى النائبات عندما حاولت ابعاده وتهدئته.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 216448

Sarramba  (France)  |Lundi 07 Decembre 2020 à 15h 06m |           
و سب الجلالة و سب الوالدين الأحياء منهم والأموات ؟؟؟
هل هناك تحقيق؟؟؟



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