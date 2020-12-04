النائب عن حركة الشعب حاتم بوبكري: سنغلق فانة الغاز بالكاف ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية مع الجزائر أو ايطاليا

باب نات -

استنكر الجمعة 4 ديسمبر، النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري تصدي الأمن لمعتصمين أمام مقر ولاية الكاف مؤكدا تعرض المعتصمين لاعتداء عنيف من طرف الأمن.وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، دعا البوبكري الأمنيين ونقاباتهم الي عدم تطبيق تعليمات رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعامل مع المعتصمين.وأعلن النائب أنه وردا على هذا التعاطي الحكومي مع المطالبين بالتشغيل سيتم غلق "فانة" الغاز بالكاف وقال " سنغلق فانة الغاز ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية قد تحصل مع الجزائر او ايطاليا وعليك ان تتحمل المسؤولية