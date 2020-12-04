   Najet - الا أنت  

النائب عن حركة الشعب حاتم بوبكري: سنغلق فانة الغاز بالكاف ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية مع الجزائر أو ايطاليا

Publié le Vendredi 04 Decembre 2020 - 15:41 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - استنكر الجمعة 4 ديسمبر، النائب عن حركة الشعب حاتم البوبكري تصدي الأمن لمعتصمين أمام مقر ولاية الكاف مؤكدا تعرض المعتصمين لاعتداء عنيف من طرف الأمن.

وفي مداخلته خلال الجلسة العامة، دعا البوبكري الأمنيين ونقاباتهم الي عدم تطبيق تعليمات رئيس الحكومة هشام المشيشي في التعامل مع المعتصمين.
وأعلن النائب أنه وردا على هذا التعاطي الحكومي مع المطالبين بالتشغيل سيتم غلق "فانة" الغاز بالكاف وقال " سنغلق فانة الغاز ولا يهمنا أي أزمة ديبلوماسية قد تحصل مع الجزائر او ايطاليا وعليك ان تتحمل المسؤولية




Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 216301

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 17h 34m |           
لا تملك تونس لا نيابة عمومية ولا وكيل جمهورية ولا رئيس دولة !!!!
الفاسد ينادي انا فاسد والمجرم ينادي انا القاتل والسارق يقول انا السارق ولا يتحرك منهم ساكنا، صم بكم عمي فهم لا يتحركون ولا يتكلمون ولا يفقهون بل يقبضون رواتب فقط.

LEDOYEN  (South Africa)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 17h 24m |           
Les Apaches sont de retour.....illotf malla znouss

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 16h 51m |           
ملا بهيم...
هذا من جماعة البراميل المتفجرة
الله لا يكون فيكم يا متخلفين ...
مصلحة البلد قبل الأشخاص يا نائب أخر الزمان.. يا متخلف

Bensa94  (France)  |Vendredi 04 Decembre 2020 à 16h 31m |           
C'est la faute du ministre du travail nahdaoui de l'époque avec youssef echahed qui ont signé un accord avec les bandits de el kamour.
et c'est la faute aussi de mchichi qui a accepté de négocier cet accord sous la menace .
et c'est ghanouchi à la télé qui a donné le feu vert à toutes les régions du pays pour exiger le même accord que el kamour
voila le résultat...



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