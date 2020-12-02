النائب حافظ الزواري تأييدا لمخلوف: البرلمان فيه 462 موظف وعامل لكن خلال الجلسات العامة يحضر فقط 80، فأين البقيّة؟؟

باب نات -

نشر الاربعاء 2 ديسمبر، النائب سيف مخلوف جزء من مداخلة النائب عن كتلة الاصلاح حافظ الزواري بتاريخ 29 نوفمبر قال فيها ان الادارة مدّته ببعض الأرقام بخصوص حضور موظفي وأعوان مجلس النواب مشيرا الي أن هذه الأرقام تثير عديد التساؤلات.وأوضح الزواري الذي يشغل خطّة مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام أنه وعلي سبيل المثال وخلال الجلسات العامة ليومي 28 و29 نوفمبر حضر 80 اطار وعون وبذلوا مجهودات كبيرة وحرصوا على حسن سير هذه الجلسات التي تواصلت لحوالي 16 ساعة.واستدرك الزواري قائلا "لكن وبما أنني مكلف بالتصرف العام والحوكمة فأنا أتساءل، المجلس فيه 462 موظف وعامل وحضر فقط 80، فأين البقيّة".وعلق مخلوف على تصريح حافظ الزواري بالقول "يبدو ان النقابة ما تشوف كان سيف الدين مخلوف" وذلك في اشارة الي التحرك الاحتجاجي الذي شنه نقابيو البرلمان والشعارات التي تم رفعها ضده والاتهامات له بالإساءة لهم والمس من كرامتهم بسبب حديثه عن وجود أعوان يتقاضون أجورا دون عمل.وكان مخلوف في جلسة 29 نوفمبر دعا الي التثبت من حضور الأعوان والموظفين مشيرا الي أنه وحسب بعض المعطيات فان حوالي 100 موظف وعون من أصل أكثر من 400 يتلقون أجورا دون عمل وأن المسؤولية ملقاة فقط على جزء من الأعوان فيما يتمتع البقية بالراحة الأمر الذي أثار غضب نقابيي البرلمان ودفع كاتب عام النقابة الي تنظيم تحرك احتجاجي في بهو البرلمان شتم خلاله سيف مخلوف ووصفه بالخروف.