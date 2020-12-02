وزير الصحة يعلن استئناف صلاة الجمعة بداية من الجمعة 4 ديسمبر

باب نات -

أعلن الاربعاء 4 دسيمبر، وزير الصحة فوزي المهدي أنه تقرّر استئاف صلاة الجمعة بداية من يوم الجمعة 4 ديسمبر في اطار احترام البروتوكول الصحي.وأوضح أن الاجراءات الوقائية تتمثل أساسا في ارتداء الكمامة وعدم استعمال الميضة وعدم تجاوز نسبة المصلين 30 بالمائة من طاقة استيعاب المساجد والجوامع.من جانبه أكّد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم أن استئناف صلاة الجمعة كان اثر تقييم الوضع بعد استئناف الصلوات الخمس مشيرا إلى أنه تم تسجيل احترام كبير للبروتوكول الصحي.وكانت وزارة الصحة سجلت يوم 30 نوفمبر الماضي 51 حالة وفاة و1303حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة والاصابات على التوالي الى 3311 وفاة و98072 اصابة.ولفتت وزارة الصحة اليوم الاربعاء في بلاغها حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد الى أن العدد الجملي للمتعافين بلغ بتاريخ 30 نوفمبر الماضي 72473 وذلك بعد تسجيل 1622 حالة شفاء بنفس التاريخ وأضافت الوزارة أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات بتاريخ 30 نوفمبر الماضي بلغ 1495 مصابا بفيروس كورونا 287 منهم بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص ويخضع 112 الى التنفس الاصطناعي بالقطاعين