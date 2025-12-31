Babnet   Latest update 20:28 Tunis

بمناسبة السنة الإداريّة الجديدة، وزير الدفاع الوطني يتفقّد بعض المنشآت العسكرية

تفقد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء اليوم الأربعاء، سير العمل بالقاعدة العسكرية بالعمران حيث عاين بنيتها التحتية وجاهزية الوحدات المنتصبة بها وظروف عيش وعمل أفرادها.
 
وعبّر بالمناسبة عن شكره لكل العسكريين بمختلف رتبهم لما يقدمّونه من تضحيات جسام ولما يبذلونه من جهود من أجل الذود عن حرمة الوطن وصون ترابه ضد كل أشكال التهديدات والمخاطر، ونوه بروحهم الوطنية العالية وإيمانهم الراسخ بنبل الرسالة التي يضطلعون بها، موصيّا الجميع بمواصلة العمل بنفس العزم والبذل والعطاء والمحافظة على نفس مستوى الجاهزية واليقظة والاستباق في أداء مهامهم، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

 
كما أكّد أهميّة العناية بالبنية التحتية بالقاعدة وتطوير الفضاءات الخاصّة بالعسكريين والارتقاء بها لتعزيز الجاهزيّة العسكرية للأفراد.
 

وتقدّم وزير الدفاع الوطني بمناسبة الاحتفال بالسنة الإداريّة الجديدة، بأحرّ التهاني للعسكريّين العاملين بالقاعدة وإلى كل أسرة الجيش الوطني من عسكريين ومدنيين وخاصة العسكريين المرابطين على الميدان، مشيدًا بتضحياتهم وتحديهم للعوامل المناخية والطبيعية وتفانيهم في أداء الأمانة بكل روح وطنية وثبات على العقيدة العسكرية. كما ترحم على شهداء المؤسسة العسكرية الذين نذروا أرواحهم الزكية دفاعا عن تونس، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى من العسكريين.
 
