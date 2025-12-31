زغوان: ارتفاع عدد القروض الموسمية لتمويل قطاعي الزراعات الكبرى والزياتين إلى 164 قرضا بقيمة 1.8 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c782694eee970.46805951_lmqpgjnfoheik.jpg width=100 align=left border=0>

ارتفع عدد القروض الموسمية لتمويل موسم البذر للزراعات الكبرى وموسم جني وتحويل الزيتون بولاية زغوان، في نهاية السنة الجارية، إلى 164 قرضا بقيمة جملية تجاوزت 1.8 مليون دينار وذلك إثر الجلسة الرابعة والأخيرة التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء، بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة.

وأوضح مدير فرع البنك التونسي للتضامن، نزار الثليثي، في تصريح لـوكالة "وات"، أن اللجنة الجهوية لإسناد القروض الموسمية أسندت خلال 4 جلسات عقدت للغرض منذ شهر سبتمبر الماضي 164 قرضا بالقيمة المذكورة، وفق تأكيده.

وأضاف أن هذه القروض توزّعت إلى 55 قرضا لفائدة منتجي الزراعات الكبرى لتمويل موسم البذر بقيمة مالية بلغت 821.6 ألف دينار، و109 قروض بقيمة 1.011 مليون دينار لتمويل الموسم الحالي لجني وتحويل الزيتون بتمويل من البنك التونسي للتضامن لمساعدة الفلاحين على مواجهة المستلزمات الكفيلة بإنجاح القطاعين.