   Chadia - يا حسن  

نقابيون بالبرلمان يحتجّون ضد تصريحات مخلوف

Publié le Mercredi 02 Decembre 2020 - 10:36 قراءة: 0 د, 31 ث
نفّذ صباح اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أعوان وإطارات البرلمان وقفة احتجاجية ضد تصريحات رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف خلال جلسة مناقشة ميزانية البرلمان .


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وطالب كاتب عام نقابة أعوان وإطارات مجلس النواب أحمد بن مسعود، النائب سيف الدين مخلوف بسحب مداخلته من مداولات البرلمان وتقديم اعتذاره، عن نعته العاملين فيه "بالسراق واتهامهم بالقيام بأعمال ترتقي إلى الإجرام". وأشار المسعودي إلى أنّ ''مداخلة مخلوف تأتي في إطار تصفية الحسابات مع اتحاد الشغل''.

وكان مخلوف صرح أن عدد من الموظفيين يتسلمون راتب وهم في بيوتهم ....

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Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216139

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 11h 04m |           
عدد من الموظفيين يتسلمون راتب وهم في بيوتهم ....
هل هذا جديد او غير معلوم من كل العاملين في القطاع العام وحتى بعض العاملين في القطاع الخاص
واغلب االاطارات النقابية هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الدولة مع عديد الامتيازات والترقيات الاستثنائية ولا يملون باي من مصالحها
نقابة مجلس النواب ان كانت صادقة لايدت ما قيل ولكنها تنفذ الاوامر امام سياسة العصا والجزرة التي ينتهجها الاتحاد

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 11h 02m |           
بعد الحماس والتّنديد السّؤال الذي يفرض نفسه: هل هو ذنب الموظّفين، أو ذنب من شغّلهم، أو ذنب من لم يحرك ساكنا لتسويّة الوضعية ؟؟؟

شكرا لمن يشرّفنا بالاشتراك في هذا النّقاش

Sarramba  (Italy)  |Mercredi 02 Decembre 2020 à 10h 53m |           
تحياتي و تقديري سي مخلوف، وستزيد تحياتي و تقديري اذا واصلت الى آخر نفس في التصدي لهاته الأزلام . ولا تخاف في الله لومة لائم
والعاقبة للمتقين



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