نقابيون بالبرلمان يحتجّون ضد تصريحات مخلوف

نفّذ صباح اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، أعوان وإطارات البرلمان وقفة احتجاجية ضد تصريحات رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف خلال جلسة مناقشة ميزانية البرلمان .وطالب كاتب عام نقابة أعوان وإطارات مجلس النواب أحمد بن مسعود، النائب سيف الدين مخلوف بسحب مداخلته من مداولات البرلمان وتقديم اعتذاره، عن نعته العاملين فيه "بالسراق واتهامهم بالقيام بأعمال ترتقي إلى الإجرام". وأشار المسعودي إلى أنّ ''مداخلة مخلوف تأتي في إطار تصفية الحسابات مع اتحاد الشغل''.وكان مخلوف صرح أن عدد من الموظفيين يتسلمون راتب وهم في بيوتهم ....